رياضة | تفاصيل انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل انتقال ألكانتارا إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا من الإعلان رسميًا عن تعاقده مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت شبكة أثلتيك البريطانية أن ليفربول وافق على التعاقد مع تياجو ألكانتارا مقابل 30 مليون يورو.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن المفاوضات بين الطرفين تسارعت منذ الإثنين الماضي، حيث حرص بايرن ميونخ على غلق الصفقة قبل بداية الدوري الألماني.

وألمحت الشبكة البريطانية أن عقد ألكانتارا مع العملاق البافاري ينتهي في صيف 2021 وكانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا ولكن ألكانتارا كان يرغب في الإنضمام إلى ليفربول فقط.