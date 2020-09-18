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رياضة | عمرو الجنايني يحضر اجتماع كونجرس الفيفا "أونلاين"

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يحضر اجتماع كونجرس الفيفا "أونلاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر الفيديو كونفرانس.

ويمثل الجنايني اتحاد الكرة في الاجتماع الذي انطلق منذ قليل، والمقرر أن يناقش بعض المستجدات الخاصة بكرة القدم لدى الفيفا ومنها مراجعة الميزانية تمهيدا لاعتمادها.

واتفق مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد على أن يحضر عمرو الجنايني الاجتماع ممثلا عن اتحاد الكرة.

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