رياضة | توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت محكمة شمال الجيزة بإصدار حكما ضد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وذلك بتغريمه 10% من نسبة انتقاله من نادى بتروجت إلى النادي الأمر موسم 2016 / 2017 يقوم الحارس بدفعها إلى وكيله وليد عبد الهادي والذي قام بتقدم مستندات بأنه كان وكيل الحارس في ذلك التوقيت.

وقال أحمد سمير الحفناوى، محامي وكيل حارس مرمى الفريق الأحمر، عن أن الشناوي انتقل للنادى الأهلي من بتروجت مقابل 15 مليون جنيه، والحكم ينص على حصول وكيل الحارس على 10% أي مليون و500 ألف جنيه مصرى بعد تقديم جميع المستندات التى أثبتت صحة موقف وكيل الحارس، وأن هذا الحكم ابتدائى ويجوز للحارس الاستئناف عليه.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.