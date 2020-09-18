شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط الأهلي» تطالب اللجنة الطبية بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، من اللجنة الطبية بالنادى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي أصاب ثنائى الفريق ياسر إبراهيم وعلى لطفى ومعهما ديفيد سيزا المدرب العام، وعدم التراخى فيها، خاصة أن الفريق شهد 3 حالات خلال نفس الفترة.

وأستفسرت لجنة التخطيط، عم خطة التعامل مع كورونا خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات قوية محلية وأفريقية، ويحتاج الفريق جهود جميع اللاعبين فيه ولا مجال لفقدان أي عنصر بسبب كورونا .

وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللجنة الطبيبة التي يترأسها محمد شوقى لوضع خارطة طريق بخصوص التعامل مع الاجراءات الإحترازية خلال الفترة المقبلة.