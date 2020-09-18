شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يخصص تدريبات استشفائية لـ«الجمل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، تدريبات استشفائية لمحمد مجدي الجمل، واشتكي الجمل، من الإرهاق، من تلاحم المباريات، وعدم حصوله على راحة سلبية منذ فترة.
واشتملت التدريبات، على الجري الخفيف حول الملعب، فضلاً عن أداء بعض التدريبات الخفيفة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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101,500
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تعافي
86,549
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وفيات
5,696
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