أحمد كشرى يطالب اللاعبين باستحضار رباعية طنطا أمام الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق أسوان، من لاعبى الفريق التركيز في مواجهة الزمالك المقررة مساء الجمعة ضمن الجولة الـ28 للدورى الممتاز، وشدد عليهم بضرورة استثمار الفوز الكبير الذي حققه الفريق على طنطا في الجولة الماضية والتى انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة لخوض مباراة الزمالك بقوة وتحقيق الهدف منها وهو العودة بالنقاط الثلاث.
وأضاف مدرب أسوان، في تصريحات قبل المباراة، فوز أسوان برباعية لم يتحقق منذ زمن بعيد وهذا دافع جيد لنا خلال المباريات المقبلة.
وعن مواجهة الزمالك المقبلة، قال كشري: «مباراة مهمة جدا لنا خاصة أن الفريق الأبيض من فرق القمة لكننا سنخوضها مثل أي لقاء» .
وأتم تصريحاته وقال: «لاعبو أسوان لديهم ثقة في أنفسهم وهم رجال ومقاتلين داخل الملعب وهذا ما يميز الفريق ويحقق الفوز في المباريات».
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