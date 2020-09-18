شكرا لقرائتكم خبر عن 300 لاعب ولاعبه يشاركون في مهرجان رياضي بين الزمالك ودمياط في كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري اليوم «الجمعة» مهرجان رياضي لكرة اليد بين ناديي الزمالك، دمياط، على ملاعب الزمالك في ميت عقبة.
وسيشارك في المران، أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف فرق الناشئين في الناديين.
وقال الدكتور باسم السبكي، رئيس قطاع كرة اليد، في الزمالك، أن اليوم الرياضي، يأتي من أجل اجراء المزيد من المنافسات الرياضية الودية، لاكساب الناشئين المزيد من الخبرات.
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