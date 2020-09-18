شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطالب اتحاد الكرة بعدم إسناد مبارياته المقبلة لجهاد جريشة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطالبه من خلاله بعدم اسناد أي من مبارياته المقبلة للحكم جهاد جريشة.
يأتي هذا القرار احتجاجًا على قرار الحكم جهاد جريشة في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمهاجم الفريق النيجيري أوستين أموتو وعدم رجوعه لحكم الفار الأمر الذي تسبب في ضياع نقطتين ثمينتين في وقت حرج الأمر الذي أدى إلى إثارة الغضب لدى جماهير النادي المصري.
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيا ًبعد مارثون قوى حاول خلاله الفريقين التسجيل لكن بدون جدوى.
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