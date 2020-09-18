شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: خطوتين للموافقة على رحيل مصطفي محمد عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، ان مصطفي محمد، أوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه خلال الجلسة التي عقدها معه قبل مباراة الأهلي، الاخيرة في الدوري، والتي فاز بها الزمالك 3 -1.

وكشف منصور، عن جلسة جمعته بمهاجم الزمالك، قبل مباراة الأهلي، وقال له: «احرازك هدف في الأهلي، سيكون خطوة في طريق الموافقة على احترافك».

واوضح منصور، أنه بعدما وفي مصطفي، بوعده، لم يتبقي سوي تلقي الزمالك، عرض يليق باسم اللاعب، ومساهمته مع زملاؤه في حمل كأس أفريقيا.