شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يحدد أول مباراة يحضرها المدير الفني الجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد للزمالك، سيحضر إلى القاهرة، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف منصور، أن المدير الفني الذي لم يفصح عن اسمه، سيشاهد مباراة الزمالك، أمام طنطا، من المدرجات،ويلتقي الزمالك، مع طنطا، «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون للدوري.

وأشار منصور، إلى ان هناك أربعة مدربين يتم المفاضلة بينهم لتولي القيادة الفنية للفريق.