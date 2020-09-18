شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة لثنائي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد حمدى زكى، مهاجم وجناح الفريق، ومحمد مجدى الجمل، قلب الدفاع بفريق الإسماعيلى، تدريبات خاصة عقب التقسيمة الودية التي أقيمت بين الفريق الأول وإسماعيلى B وانتهت بانتصار الأخير بهدفين مقابل هدف، والتى تأتى ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة إنبى المقررة الاثنين المقبل في الجولة الـ28 للدورى الممتاز.

التدريبات كانت بدنية من الطراز الأول حيث اشتملت على رفع بعض الأوزان بجانب العدو السريع بعرض الملعب، وجاء ذلك تحت إشراف البرازيلى ردولفو مخطط الأحمال، ومحمد سعد مدرب الأحمال ومحلل الأداء، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين من خلال التدريبات البدنية الشاقة بجانب إقامة الحصص التدريبية على فترتين.