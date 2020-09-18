احكم بنفسك.. كل ما تريد معرفته عن المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

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جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية رحيل باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، عن القلعة البيضاء، وتولى مهمة التعاون السعودى، وسط حالة من الصدمة، والغضب فى الشارع الزملكاوى.

وخرج رئيس النادى، ليعلن عن التعاقد مع المدير الفنى الجديد خلال 48 ساعة، وأنه أحد الأسماء التالية، كرستيان جروس، وفيريرا، وباتشيكو، وبالإضافة إلى كالديرون، ومنهم 3 مدربين سبق لهم تدريب الفريق الأبيض، ومنهم من حقق إنجازات فى القلعة البيضاء .

نرصد كشف حساب كل مدرب مع الفريق الأبيض، لتختار بنفسك أيهما تفضل، وأيهما أحق بتدريب الزمالك وفقا لأرقامه .

كرستيان جروس

تولى جروس تدريب الزمالك فى يوليو 2018، واستمر معهم حتى يناير 2019، اى 6 أشهر، قاد خلالها الفريق فى 48 مباراة، فاز فى 29، وخسر 6 وتعادل فى 13 مباراة، ومن بين هذه المباريات 30 لقاء ببطولة الدورى فاز فى 20 وتعادل فى 7، وخسر، بينما مابتين فى كأس مصر تغلب فيهما على الفرق المنافسة، واستطاع أن يحقق بطولة الكونفدرالية الأفريقية للفريق، موسم 2018/2019.

باتشيكو



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تعاقد الزمالك مع باتشيكو فى أكتوبر 2014 خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة. ورحل عن الفريق لتولى مهمة الشباب السعودى، دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض .

فيريرا

تولى فيريرا تدريب الزمالك موسم 2014/2015، قاد المدير الفنى البرتغالى الفريق الأبيض فى 27 مباراة حقق من خلالها الفوز فى 20 مناسبة مقابل أربع تعادلات، وثلاث هزائم على يد الأهلى مرتين والنجم الساحلى بالكونفدرالية، ونجح فى تحقيق ثنائية الدورى والكأس رفقة الأبيض، وكاد أن يقود الزمالك للحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء قبل الخسارة من النجم الساحلى فى مباراة نصف النهائي.

جابريل كالديرون

يبلغ الارجنتينى جابريل كالديرون 60 عاما، وتولى تدريب عدة أندية ومنتخبات، حيث قاد السعودية للتأهل إلى كأس العالم 2006 دون هزيمة فى التصفيات المؤهلة، كما تولى تدريب الهلال السعودى، وحقق معهم بطولة الدورى، وكأس ولى العهد، وفى نادى الاتحاد السعودى وصل إلى المباراة الفاصلة ببطولة الدورى، وأخر مهمة تولاها فى الملاعب هى ترديب فريق بيرسبوليس الإيرانى فى موسم 2019-2020 لمدة 5 أشهر فقط.