شكرا لقرائتكم النيجيري أجايى يقترب من الرحيل عن الأهلى في نهاية الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح أيام النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، في القلعة الحمراء معدودة، لرغبة المارد الأحمر فى ضم صفقتين أجنبيتين لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل.

ويبحث مسئولو القلعة الحمراء حالياً ضم ثنائى أجنبى هما بنسبة كبيرة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى والجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى أو مهاجم أجنبى أخر لذا سيكون الأهلى مُطالب بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وتلقى أجايى عرضاً من أحد شركات التسويق لتسهيل انتقال للدورى التركى فى الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أيضاً أن هناك أحد أندية القمة فى الدورى الروسى تطلب الحصول على خدماته، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمى للأهلى خلال الساعات القادمة لشراء أجايى حال وجود نية من الأهلى بالتفريط فى خدماته.

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ويُجهّز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتنقية قائمة الأجانب فى الفريق لضم أكثر من صفقة أجنبية للمارد الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى، بهدف تدعيم الفريق، واستقرت الإدارة الأهلاوية على الاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب من أجل ضم اثنين بالموسم المقبل، وفى هذا الشأن تتجه النية فى القلعة الحمراء للاستغناء عن المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو لضم أكثر من لاعب أجنبى، أبرزهم المغربى بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من القميص الأحمر، وهناك أيضاً النجم الجزائرى يوسف البلايلى الذى تفاوض معه النادى الأهلى خلال الأيام الماضية، وقد يكون هناك لاعب أفريقى حال فشل مفاوضات البلايلى.

وتضم قائمة الأجانب فى الأهلى حالياً ستة لاعبين هم: المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى والتونسى على معلول والمالى أليو ديانج والأنجولى جيرالدو والسنغالى أليو بادجى، ويحق للنادى قيد خمسة لاعبين أجانب فى الموسم المقبل، لذا سيكون على النادى الاستغناء عن ثلاثة من هذا السداسى حال ضم صفقتين أجنبيتين.

وتمتلك إدارة الأهلى سلاح "المُقايضة" مع إدارة الرجاء المغربى من أجل ضم بدر بانون، وتتجه النية لعرض أحد الأجانب المُرشحين للرحيل عن الأهلى على إدارة الرجاء ليدخل ضمن الصفقة الأجنبية، وهنا يظهر اسم وليد أزارو أو جونيور أجاى حتى يستغل الأهلى هذه الصفقة التبادلية فى الهروب من شبح التكلفة المالية العالية لصفقة بانون على سبيل المثال.