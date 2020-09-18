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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري يواجه الأهلى نظيره الفريق الفيومي على ستاد القاهرة الدولى السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري موعد مباراة الاهلي والمقاصة في الدوري المصري ويغيب عن اللقاء النجم أحمد فتحي بسبب حصوله على كارت أحمر في مباراة الاتحاد بعد تدخله القوي مع اللاعب محمود رزق مما تسبب في إصابة الأخير وخروجه من أرض الملعب. موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري موعد مباراة الاهلي والمقاصة في الدوري المصري وتنتظر جماهير الأهلى حصول فريقها على درع الدوري في المباراة القادمة أمام مصر للمقاصة خاصة بعدما تأجلت فرحتهم بسبب التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة 27 من المسابقة. موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري موعد مباراة الأهلى القادمة وتأجل تتويج النادي الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز للجولة القادمة بعد أن فاجئه الاتحاد السكندري بأداء قوي في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز المرجو والحصول على الثلاث نقاط الفاصلة والمنتظرة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن أضاع أحمد رفعت ضربة الجزاء المحتسبة لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة حيث تصدى لها الشناوي ببراعة. موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري ، ويحتل المقاصة المركز الثامن في الترتيب برصيد 33 نقطة، وكانت آخر مباراة جمعته بالشياطين الحمر في الدوري خسر فيها الفريق بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى الفريق لتقديم أداء متميز وحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبه في الجدول. يواجه الأهلى نظيره الفريق الفيومي على ستاد القاهرة الدولى السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.موعد مباراة الاهلي والمقاصة في الدوري المصري ويغيب عن اللقاء النجم أحمد فتحي بسبب حصوله على كارت أحمر في مباراة الاتحاد بعد تدخله القوي مع اللاعب محمود رزق مما تسبب في إصابة الأخير وخروجه من أرض الملعب.موعد مباراة الاهلي والمقاصة في الدوري المصري وتنتظر جماهير الأهلى حصول فريقها على درع الدوري في المباراة القادمة أمام مصر للمقاصة خاصة بعدما تأجلت فرحتهم بسبب التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة 27 من المسابقة.موعد مباراة الأهلى القادمة وتأجل تتويج النادي الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز للجولة القادمة بعد أن فاجئه الاتحاد السكندري بأداء قوي في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز المرجو والحصول على الثلاث نقاط الفاصلة والمنتظرة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن أضاع أحمد رفعت ضربة الجزاء المحتسبة لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة حيث تصدى لها الشناوي ببراعة.موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري ، ويحتل المقاصة المركز الثامن في الترتيب برصيد 33 نقطة، وكانت آخر مباراة جمعته بالشياطين الحمر في الدوري خسر فيها الفريق بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى الفريق لتقديم أداء متميز وحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبه في الجدول.

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