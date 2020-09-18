شكرا لقرائتكم حملة حجب ثقة إدارة بارتوميو تجمع قرابة 21 ألف صوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجحت حملة سحب الثقة ضد جوسب بارتوميو، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، للوصول إلى العدد المطلوب من التوقيعات للإطاحة بالأخير، بعدما بلغ عددها 20 ألفاً و731 توقيعا.

وبحسب أغلب المصادر الإسبانية ومنها "ماركا"، استطاع منظمو حملة حجب الثقة بالوصول إلى رقم يفوق المطلوب "16 ألفاً و521" بحوالي 5 آلاف توقيع إضافي، وهو الأعلى تاريخيا في حملات حجب الثقة التي أقيمت ضد إدارات سابقة، إذ كان آخر موعد للحصول على التواقيع هو ظهيرة اليوم الخميس. وسيبدأ النادي بالتدقيق في التوقيعات وصلاحيتها لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 يوماً قبل أن يبت في التصويت على إقالة بارتوميو من عدمها.

وعند موعد التصويت يجب الحصول على أكثر من ثلثين وفي حال حدوثه يٌفرض على مجلس الإدارة الحالي التوقف عن مزاولة جميع أعماله في النادي الكتالوني، وبعدها ستقام انتخابات جديدة.

ومنذ أن ترأس بارتوميو النادي الكاتالوني حدثت العديد من المشاكل، كما عمل على تغيير سياسة النادي ما أدى إلى انتقاده بشكل كبير وصولا إلى إعلان ميسي نجم الفريق الأول رغبته بالرحيل قبل أن يتراجع في وقت لاحق.