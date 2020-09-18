شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورسين محمد كمال لاعبة الكاراتيه: بحب صباح وزبيدة ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نورسين محمد كمال بطلة الكاراتيه في النادى الأولمبى، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



نورسين بطلة الكاراتيه

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

أكل الشيكولاتة، هواية غريبة، بس دائما وقت الفراغ بحب أكل الشيكولاتة كتير.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالوايت صوص، بتكون مختلفة ولذيذة.



بطلة الكاراتيه بالسواريه

من نجمك المفضل؟

عمر الشريف عالمى فى كل حاجة وكل أعماله رغم إنه فى الجيل الماضى لكن بتابع اعماله كلها.

من مطربك المفضل؟

صباح أغانيها بصراحة أحلى من بعض.



لاعبة الكاراتيه خارج الصالة

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

لم افكر في هذا الموضوع من قبل ، و تركيزى كله في الرياضة بس حاليا

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

مش بعلق خالص ، و كأن الموقف لم يحدث من الأساس



لاعبة الكاراتيه

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

زبيدة ثروت قمر ورقيقة جدا.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

بحب أرتدى الأثنين وكل لبس حسب المناسبة.



نورسين على البحر

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لو في حب بينا هرتبط به مهما كان تخصصه.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لأ طبعا في الحالة دى هرفض أكيد