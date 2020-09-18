شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم حفل ختام مبادرة "تحدى 2020" وتكرم الــ5 فرق الفائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل ختام مبادرة "تحدى الشباب 2020" والتى تم إطلاقها في يناير الماضى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة بلان الدولية، ويتم تكريم الفرق الخامسة الفائزة فى التصفيات قبل النهائية من المبادرة، وذلك يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

وفى هذا السياق أوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر وتوفير كافة السبل المستدامة لهم من اجل تنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتدريبهم على المشاركة الفعالة فى تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مجال ريادة الأعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب على مستوى كافة المحافظات لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة .

وأضاف أشرف صبحى، أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف لتدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الفعالة والبرامج التى تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية.

يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب فى عشرة محافظات هى القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشوارى وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة الى تنفيذ 11معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة على المستوى العالمى فى المسابقة العالمية "تحدى الشباب" فى إطار مبادرة جيل منطلق العالمية وستحصل هذه الفرق على تمويل إضافى لحاضنة ريادة الأعمال.