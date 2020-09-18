شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون لتدريب الزمالك بلغة الأرقام.. اختر بنفسك الأفضل لقيادة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية رحيل باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لتولى تدريب التعاون السعودى، وسط حالة من الصدمة والغضب فى الشارع الزملكاوى، وخرج رئيس النادى ليعلن التعاقد مع مدير فنى جديد للفريق خلال 48 ساعة، وأنه سيكون أحد الأسماء التالية "كرستيان جروس، فيريرا، وباتشيكو"، بالإضافة إلى كالديرون، ومنهم 3 مدربين سبق لهم تدريب الفريق الأبيض، ومنهم من حقق إنجازات فى القلعة البيضاء.

نرصد كشف حساب كل مدرب مع الفريق الأبيض لتختار بنفسك أيهم أفضل لتدريب الزمالك وفقا لأرقامه.

كرستيان جروس

تولى جروس تدريب الزمالك في يوليو 2018 ، واستمر معهم حتى يناير 2019 ، أى 6 أشهر، قاد خلالها الفريق فى 48 مباراة، فاز فى 29، وخسر 6 وتعادل فى 13 مباراة، ومن بين هذه المباريات 30 لقاءً ببطولة الدورى فاز في 20 وتعادل فى 7، بينما مباراتين فى كأس مصر تغلب فيهما على الفرق المنافسة، واستطاع أن يحقق بطولة الكونفدرالية الأفريقية للفريق موسم 2018/2019.

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باتشيكو

تعاقد الزمالك مع باتشيكو فى أكتوبر 2014 خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ورحل عن الفريق لتولى مهمة الشباب السعودى دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض.

فيريرا

تولى فيريرا تدريب الزمالك موسم 2014/2015 ، وقاد المدير الفني البرتغالي الفريق الأبيض فى 27 مباراة حقق من خلالها الفوز في 20 مناسبة مقابل أربع تعادلات، وثلاث هزائم على يد الأهلي مرتين والنجم الساحلي بالكونفدرالية، ونجح فى تحقيق ثنائية الدوري والكأس رفقة الأبيض، وكاد يقود الزمالك للحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء قبل الخسارة من النجم الساحلي في مباراة نصف النهائي.

جابريل كالديرون

يبلغ الأرجنتينى جابريل كالديرون 60 عاما، وتولى تدريب عدة أندية ومنتخبات، حيث قاد السعودية للتأهل إلى كأس العالم 2006 دون هزيمة في التصفيات المؤهلة، كما تولى تدريب الهلال السعودى، وحقق معهم بطولة الدورى، وكأس ولى العهد، وفى نادى الاتحاد السعودى وصل الى المباراة الفاصلة ببطولة الدورى، وآخر مهمة تولاها فى الملاعب هى تدريب فريق بيرسبوليس الإيراني في موسم 2019-2020 لمدة 5 أشهر فقط.