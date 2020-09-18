شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس التراجع عن اللعب بمهاجمين ويكتفى بـ بادجى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التراجع عن خطة اللعب بمهاجمين فى مباراة المقاصة غداً، السبت، واستقر على اللعب بمهاجم وحيد هو السنغالى آليو بادجى بنسبة كبيرة، ورغم أن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو اللعب بمهاجم وحيد بعدما دفع فايلر فى مباريات كثيرة خاضها الفريق مؤخراً بثنائى هجومى مكوّن من بادجى ومروان محسن إلا أن المدرب السويسرى سيحسم الجدل خلال مران اليوم ويُحدد مهاجم الفريق فى مباراة الغد ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى والتى يحتاج فيها الأهلى للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى رسمياً.

من ناحية أخرى، أبدى رينيه فايلر إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية.