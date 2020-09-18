شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برازيلي يقتل رئيس ناديه السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "جونبير سبورت" البرازيلية، عن إقدام لاعب سابق في فريق بدوري الدرجة الرابعة البرازيلي، على قتل الرئيس الشرفي للنادي، طعناً بالسكين، في جريمة وقعت في بلدة رولانديا بولاية بارانا جنوبي البرازيل، حيث مقر نادي ناسيونال اتلتيكو.

وقالت الصحيفة: "إن اللاعب فينيوس كورسيني صاحب الـ 20 عاماً، داهم مقر النادي، وشرع في نقاش حاد مع الرئيس الشرفي السابق لناديه جوزيه دانيلسون صاحب الـ 58 عاماً، قبل أن يقدم فينيوس على توجيه طعنتين بالسكين واحدة في العنق، والأخرى في الفخذ، كانتا كفيلتي بأن يلقى دانيلسون حتفه".

وأضافت: "اعترف اللاعب بجريمته، وأكد أنه ارتكبها بسبب خلافات مع دانيلسون منذ أن كان في صفوف ناسيونال أتلتيكو الذي رحل عنه في فبراير الماضي بعد انتهاء عقده الذي استمر عامين.

وتابعت "بلدية رولانديا أعلنت عقب الجريمة عن الحداد لثلاثة أيام لمقتل دانيلسون"، والذي وصفته بـ "أحد الرموز السياسية والرياضية في المدينة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لاعب برازيلي يقتل رئيس ناديه السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.