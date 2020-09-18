الامارات | بالصور.. محمد صلاح يتعرض لحادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح يتعرض لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض النجم المصري محمد صلاح، لحادث سير بسيط أثناء توجهه لخوض تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن صلاح تعرض لحادث بسيط، بعد حدوث ثقب في إحدى إطارات سيارته من نوع بينتلي، قبل أن تنقذه دورية شرطة.



ونشرت الصحيفة صورة محمد صلاح، بعدما قام الشخص الذي ساعده من الدورية المرورية، بالتقاط "سيلفي" مع النجم المصري، وخلفهما السيارة الخاصة بلاعب ليفربول. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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