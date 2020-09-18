الامارات | رسمياً.. ريال مدريد يتخلص من غاريث بيل واللاعب يصل إنجلترا للانتقال إلى توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ريال مدريد يتخلص من غاريث بيل واللاعب يصل إنجلترا للانتقال إلى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" عن أن الولزي غاريث بيل نجم فريق ريال مدريد وصل بالفعل إلى إنجلترا بعد الاتفاق رسميا بين الريال وناد توتنهام، يقضي بضم الاخير للاعب على سبيل الإعارة في الموسم الجاري، مقابل التكفل بنصف راتبه السنوي البالغ نحو 20 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" إن بيل قام بتوديع زملائه أمس في مركز "فالديبيداس" لتدريبات ريال مدريد، وأثار بعض الجدل كونه ودع بعضهم فقط، وتجاهل الآخرين. في جانب آخر سافر برفقة بيل، لاعب ريال مدريد الشاب سيرجيو ريغيلون المنتقل إلى توتنهام لخمس مواسم مقابل 30 مليون يورو و5 ملايين متغيرات، بجانب شرط يسمح للريال بإعادة شرائه مقابل 40 مليون يورو بعد أول موسمين.

ويشكل ريحل بيل نبأ سارا لعدد من أنصار الفريق، وخاصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي أصر على أنه لا يريد اللاعب بأي حال من الاحوال في تشكيلته للموسم الجديد.

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