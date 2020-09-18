شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني شاق في الإسماعيلي استعداداً لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، مران بدني شاق «الجمعة»، استعداداً لمواجهة إنبي.

ويلتقي الإسماعيلي مع إنبي، «الاثنين»، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري، على ملعب بتروسبورت.

وخاض اللاعبون تدريبات كان ابرزها الجرى حول الملعب والقفز عبر الحواجز، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية.

فيما أدى حراس المرمى، تدريبات على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير.