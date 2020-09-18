شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اتفقنا مع ثلاث صفقات سوبر لضمها للفريق بداية من الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه اتفق مع ثلاث صفقات سوبر لضمها للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأشار منصور، إلى أن الصفقات الثلاث ستكون حديث الشارع الرياضي المصري، وستحدث الفارق لمصلحة الفريق.

وأوضح منصور، أنه الزمالك يسعى لتدعيم الأماكن التي تحتاج تدعيم خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة حصد المزيد من البطولات.