شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تنعي اللاعب محمد عطوي: «مات نتيجة الظلم والفساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لاعب نادي الأنصار اللبناني محمد عطوي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة متأثرا برصاصة طائشة في الرأس. وكتبت«نوال» في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «محمد عطوي مات نتيجة الفساد والإهمال والجهل..الله يرحمك». اللاعب محمد عطوى وأصيب محمد عطوي اللاعب اللبناني خلال وقوفه ومشاركته في مظاهرات ضد الحكومة اللبنانية عقب انفجارات مرفأ بيروت الشهر الماضي حيث داهمته رصاصة من الأمن اللبناني لتخترق رأسه ورغم محاولات إسعافه بجراحة عاجلة وشق رأسه ونقل 16 كيس دم له لم يتمكن الفريق الطبي المعالج له من استخراج الرصاصة لتتدهور صحته ويتوفى بعد شهر كامل من إصابته. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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