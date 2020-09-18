شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ينعى وفاة محمد عطوى لاعب منتخب لبنان بعد وفاته متأثرًا برصاصة طائشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاعب المنتخب اللبناني محمد عطوي ، بعد إصابته بطلق نارى في أغسطس الماضى، ونشر الحساب الرسمي لفيفا على «تويتر» صورة محمد عطوى بقميص ناديه الأنصار. وعلق قائلا: «خالص التعازى لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل لاعب نادى الأنصار ومنتخب لبنان محمد عطوى الذي توفي صباح اليوم بعد إصابته برصاصة طائشة في 21 أغسطس الماضى». وأعلن نادى الأنصار اللبنانى وفاة لاعبه محمد عطوى، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجراحه بعد نحو شهر على إصابته برصاصة طائشة في رأسه، على أحد الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الشهر الماضى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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