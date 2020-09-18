شكرا لقرائتكم نادي أسوان ضد الزمالك .. تماسيح النيل لا يعرف الفوز على الأبيض في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على مدار تاريخه الطويل بالدورى العام، والذى يقدر بـ30 عاماً منذ التأهل الأول لدورى الأضواء والشهرة عام 1990، لم يتذوق ثانى أقدم فرق الصعيد بعد المنيا، نادى أسوان، طعم الانتصارات مطلقاً على حساب نادى الزمالك، وذلك قبل المواجهة رقم 20 التى تجمع الفريقين فى تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يعيش أبناء الجنوب حالة من الانتفاضة الكروية تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى مدرب الفريق.

التقى أسوان والزمالك 19 مرة فى مسابقة الدورى منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدورى الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أى فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف فى لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

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يدخل أسوان لقاء اليوم وفى رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 منها وتعادل فى 10 وخسر فى مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 فى شباكه.

الزمالك فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز فى 16 منها وتعادل فى 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدورى تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائى الإنتاج الحربى (2 – 0) وطنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 فى 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.