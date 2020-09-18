الإسباني كاماتشو مرشح لتدريب الزمالك

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جدة - عمرو شويل دخل الإسبانى كاماتشو خوسيه أنطونيو دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للفرنسى باتريس كراتيرون والذى رحل عن تدرب الفريق الأبيض، بعد تلقيه عرضا مغريا لتدريب التعاون السعودي.
وسبق أن درب كاماتشو العديد من الفرق والمنتخبات أبرزها منتخبى اسبانيا والجابون والصين وريال مدريد وبنفيكا البرتغالى واشبيلية اسبانيول ورايو فاليكانو، وتم عرضه على مسئولى الزمالك من قبل وكيل أعماله المغربى المفوض بتسوق اللاعب داخل افريقيا.
ويتولى طارق يحيى القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي.
ويحمل كاماتشو سيرة ذاتية قوية، حيث انه يحمل من مواليد 8 يونيو 1955م، وقاد العديد من الفرق والمنتخبات التى دربها، منتخب الجابون 2016/2019، منتخب الصين 2011/2013، كاليفورنيا أوساسونا الاسبانى 2008/2011، بنفيكا البرتغالى الإسباني2007/2008، ريال مدريد الاسبانى 2004، بنفيكا البرتغالى 2002/2004، منتخب إسبانيا 1998/2002، ريال مدريد إسبانيا 1998، اسبانيول 1997/1998، اشبيلية إسبانيا 1996/1997، اسبانيول 1993/1996 فاليكانو رايو إسبانيا فاليكانو 1992 / 1993، ريال مدريد إسبانيا ريال مدريد 1989/ 1992.
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