شكرا لقرائتكم أنور سلامة: كهربا يستحق الطرد من الأهلى بعد أزمته الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أنور سلامة نجم الأهلى الأسبق، على أزمة محمود عبد المنعم كهربا الأخيرة مع القلعة الحمراء والتى غرم على إثرها مبلغ مليون جنيه.

قال سلامة خلال حواره مع سوبركورة :" الأهلى تعاقد مع كهربا كيدا فى الزمالك وكان يستحق استمارة ستة فى القلعة الحمراء بعد أزمته الأخيرة وبمناسبة تعاقد الأهلى مع كهربا كان لاعب مميز تعاقد مع الأهلى من الإسماعيلى قديما إسمه رضا وهذا اللاعب ذهب لشراء بعض المستلزمات لأسرته من الإسماعيلية من البقال فرفضوا بيعها له وقالوا له اذهب للقاهرة فجاء هذا اللاعب وحكى الموقف لصالح سليم الذى قال له لمصلحتك انهى تعاقدك واذهب لأهلك فى الإسماعيلية هذه هى الإدارة وهذا هو الكلام.

وعن انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز، أكد أنور سلامة أنه من حقه بسبب العرض المالى الكبير والاغراءات المالية التى تعرض لها "العفيجيى".

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وقال سلامة: "من حقه ولو مكانه كنت سأرحل بسبب العرض المالى الكبير وطالما فتحنا أبواب الاحتراف فدعونا نترك الانتماء على جنب، وفى وجهة نظري الشخصية وبشكل عام ليس هناك لاعب فى مصر يستحق أكثر من 2 مليون جنيه ولو انتقل رمضان من أى نادى للأهلى أو الزمالك لن تحدث هذه الضجة وكلام أنه ابن النادى وسيستفيد من اسمه أو الإعلانات كله فى الهوا.

أضاف سلامة: "النادى الأهلى لم يتأثر طوال تاريخه برحيل أى لاعب ودائما يستطيع تعويض الغيابات كما عودنا".