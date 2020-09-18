شكرا لقرائتكم إنبى يتسلح بالتاريخ أمام حرس الحدود قبل مواجهة اليوم في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستضيف حرس الحدود نظيره إنبى مع دقات السادسة مساء على ستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة فى الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

*ترتيب حرس الحدود وانبى فى جدول الدوري



ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.IFrame

*مواجهات حرس الحدود وانبى



تاريخيا.. تعود مواجهات الفريقين إلى موسم صعودهما معا كظاهرة جديدة للدورى موسم 2002/2003.

التقى الفريقان فى مسابقة الدوري، 27 مرة، بالإضافة إلى 3 مباريات فى كأس مصر انتهت جميعها بنفس النتيجة 1/1.

ففى مواجهات الدوري، تفوق الفريق البترولى بتحقيق الفوز فى 12مواجهة، مقابل 6 انتصارات لحرس الحدود، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

تبادل الفريقان الفوز بنتيجة هدف دون رد فى أول موسم، سجل عبداللطيف الدومانى هدف الفوز الأول لحرس الحدود، وسجل سيد عبدالنعيم هدف فوز إنبى فى الدور الثاني.

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وانتهت مواجهتا العام الماضى بالتعادل السلبى ذهابا بإستاد بتروسبورت، وإيابا بالمكس.

انتهت مواجهة الدور الاول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل السلبى بالجولة العاشرة للمسابقة فى المباراة التى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

أحمد عيد عبدالملك الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف بالإضافة إلى هدف فى كأس مصر.

*العشرى يبحث عن استعادة الانتصارات وطولان يفتش عن المربع الذهبى



وتعد مباراة الليلة أول ظهور لطارق العشرى مديراً فنياً لحرس الحدود بعد العودة لتدريب الفريق خلفاً لمحمد حليم، وطالب العشرى لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لاستعادة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط وتعويض نتيجة مباراة الجولة الماضية التى خسروها فى الوقت القاتل ومن قبلها مباراة الأهلى مشدداً على ضرورة التركيز حتى نهاية المباراة للخروج بها لبر الأمان، فى المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفنى لانبى لمواصلة نغمة الانتصارات بحثاً عن المربع الذهبى .

*التشكيل المتوقع لحرس الحدود وانبى



ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام انبى مكون من :"أحمد السعدنى، حسن مجدي، محمد مصطفى، محمد الشبينى وحامد خالد، نانا أنتوي، مصطفى جمال، جهاد سيد، أيوب بن مشارك، محمد عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويدة".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام حرس الحدود مكون من: "محمود جاد، على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد،حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال، عمر سافيولا وأحمد على".