شكرا لقرائتكم اكتساح لاعبي بايرن لقائمة أفضل لاعبي "يويفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيطر فريق بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ترشيحات جوائز موسم 2019-2020 المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، بقيادة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكشف (يويفا)، اليوم الخميس، عن تواجد سبعة لاعبين من بايرن ميونخ بين 12 مرشحا لأربع جوائز، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال إجراء قرعة دور المجموعات في الأول من أكتوبر المقبل.

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وأصبح فريق بايرن، الذي فاز بكل مبارياته في دوري الأبطال وتوج باللقب في 23 من أغسطس الماضي بعد أن تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي 1- صفر في العاصمة البرتغالية لشبونة، ممثلا في كل الترشيحات، كما اقتصرت ترشيحات أفضل مدافع على لاعبيه بتواجد النمساوي ديفيد ألابا وجوشوا كيميتش والكندي ألفونسو دايفز.

كما شملت قائمة الترشيحات ثلاثه لاعبين من باريس سان جيرمان ، وهم الكوستاريكي كيلور نافاس حارس المرمى والمهاجم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، ومن بين المرشحين أيضا يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والبلجيكي كيفن دي بروين .وجاءت الترشيحات كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، والدفاع: "ديفيد ألابا، أفونسو ديفيز، جوشوا كيمتش (جميعهم من بايرن ميونخ). وفي الوسط : كيفن دي بروين (مانشستر سيتي ) توماس مولر، تياغو ألكانترا (بايرن ميونخ). وفي الهجوم: "روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، نيمار، كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان).