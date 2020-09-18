شكرا لقرائتكم الهلال يعلن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفريق المشارك في دور المجموعات بالبطولة 10 لاعبين.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم: "أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي الفريق عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ إصابتهم بفيروس كورونا. "سيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي". وكان الهلال أعلن أمس الأربعاء إصابة ياسر الشهراني مع تجمع الفرق في قطر من أجل استئناف دوري أبطال آسيا.

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وأعلن بطل الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، إصابة ستة من لاعبيه هم نواف العابد ومحمد الواكد ومحمد البريك وحمد العبدان وسلمان الفرج وصالح الشهري بالإضافة لمدير كرة القدم سعود كريري بفيروس كورونا.

وتوقفت منافسات دوري أبطال آسيا في مارس آذار بسبب الجائحة بعد أن خاض كل فريق مباراتين في دور المجموعات. وتم استئناف المنافسات هذا الأسبوع وتغلب الهلال 2-1 على باختاكور بفضل هدف هتان باهبري في اللحظات الأخيرة.

ويلعب الهلال مباراته الثانية في قطر في وقت لاحق اليوم، إذ سيواجه باختاكور في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية التي يتصدرها بتسع نقاط من ثلاث مباريات. وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب لمنطقة غرب آسيا في الدوحة.