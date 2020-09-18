شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان لا يعرف الفوز على الزمالك فى 30 عاماً بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار تاريخه الطويل بالدورى العام، والذى يقدر بـ 30 عاماً منذ التأهل الأول لدورى الأضواء والشهرة عام 1990، لم يتذوق ثانى أقدم فرق الصعيد بعد المنيا، نادى أسوان، طعم الانتصارات مطلقاً على حساب نادى الزمالك، وذلك قبل المواجهة رقم 20 التى تجمع الفريقين فى تمام الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يعيش أبناء الجنوب حالة من الانتفاضة الكروية تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى مدرب الفريق.

التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

Advertisements

يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.