شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 30 مباراة جمعت الحدود وإنبى قبل مواجهة المكس الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويستضيف حرس الحدود نظيره إنبى فى السادسة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة فى الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

*ترتيب حرس الحدود وانبى فى جدول الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

تاريخيا.. تعود مواجهات الفريقين إلى موسم صعودهما معا كظاهرة جديدة للدوري موسم 2002/2003.

*مواجهات حرس الحدود وانبى

التقى الفريقان في مسابقة الدوري، 27 مرة، بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس مصر انتهت جميعها بنفس النتيجة 1/1.

ففي مواجهات الدوري، تفوق الفريق البترولي بتحقيق الفوز في 12مواجهة، مقابل 6 انتصارات لحرس الحدود، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

تبادل الفريقان الفوز بنتيجة هدف دون رد في أول موسم، سجل عبداللطيف الدوماني هدف الفوز الأول لحرس الحدود، وسجل سيد عبدالنعيم هدف فوز إنبي في الدور الثاني.

وانتهت مواجهتا العام الماضي بالتعادل السلبى ذهابا بإستاد بتروسبورت، وإيابا بالمكس.

انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل السلبى بالجولة العاشرة للمسابقة فى المباراة التى أقيمت على ستاد بتروسبورت



أحمد عيد عبدالملك الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف بالإضافة إلى هدف في كأس مصر.

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*العشرى يبحث عن استعادة الانتصارات وطولان يفتش عن المربع الذهبى

وتعد مباراة الليلة أول ظهور لطارق العشرى مديراً فنياً لحرس الحدود بعد العودة لتدريب الفريق خلفاً لمحمد حليم ، وطالب العشرى لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لإستعادة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط وتعويض نتيجة مباراة الجولة الماضية التي خسروها في الوقت القاتل ومن قبلها مباراة الاهلى مشدداً على ضرورة التركيز حتى نهاية المباراة للخروج بها لبر الأمان ، في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لانبى لمواصلة نغمة الانتصارات بحثاً عن المربع الذهبى .

*التشكيل المتوقع لحرس الحدود وانبى

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام إنبى مكونا من: "أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد مصطفى، محمد الشبيني وحامد خالد ، نانا أنتوي، مصطفى جمال، جهاد سيد، أيوب بن مشارك، محمد عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويدة".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام حرس الحدود مكونا من :" محمود جاد،على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد،حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال ، عمر سافيولا وأحمد على".