شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم محمد الشناوى حارس الأهلي مليون و500 ألف جنيه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة شمال الجيزة حكما بتغريم محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، 10% من نسبة انتقاله من نادى بتروجت إلى النادي الأهلي موسم 2016 / 2017 تدفع لوكيله ويدعى وليد عبد الهادى الذى قدم مستندات تثبت أنه وكيل للحارس وقت انتقاله للقلعة الحمراء.

وكشف أحمد سمير الحفناوى، محامي وكيل الحارس، أن محمد الشناوى انتقل للنادى الأهلي من بتروجت مقابل 15 مليون جنيه، والحكم ينص على حصول وكيل الحارس على 10% أي مليون و500 ألف جنيه مصرى بعد تقديم جميع المستندات التى أثبتت صحة موقف وكيل الحارس، وأن هذا الحكم ابتدائى ويجوز للحارس الاستئناف عليه.

Advertisements في سياق مغاير شهدت الفترة الماضية أزمة واضحة بين لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي والسويسري رينيه فايلر فايلر المدير الفني للفريق بسبب بعض الأمور المُتعلقة بفريق الكرة وأهمها تدعيمات الصيف الجاري ويُعد ملف التعاقد مع حارس مرمى من أهم هذه الملفات ففي الوقت الذي مازال فايلر يرفض فيه تماماً فكرة التعاقد مع حارس مرمى ويؤكد أن الاهلي ضم حُراس على مستوى عالً مُكتفياً بالثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ترى اللجنة أنه لابد من ضم حارس مرمى للفريق في الموسم المقبل.

وتؤكد اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف أن الاهلي لابد أن يكون له بديل وأثنين في مستوي ثابت ومُتقارب كما أن الفريق قد يواجه ظروف صعبة مثلما يحدث حالياً فقد أُصيب على لطفي بفيروس كورونا ليبتعد عن الفريق عدة أيام وفي حالة إصابة محمد الشناوي سيُمثل الأمر أزمة كبرى للفريق في ظل الأرتباطات الهامة خلال الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.