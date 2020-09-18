شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى ممثلا لاتحاد الكرة فى عمومية فيفا بحضور هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن طريق الفيديو كونفرانس والتى يحضرها جميع اتحادات دول العالم والبالغ عددهم 211 اتحادا، بالإضافة إلى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم.

فى سياق مختلف، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم الدولى فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var فى مباريات كأس مصر المقبلة.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية فى مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية فى أى بطولة أخرى محلية تنظمها مصر وهو إجراء روتينى فقط.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز فيما عدا الجولة الـ34 والأخيرة، وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة فى المسابقة وعلى رأسها مباريات المصرى أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى تجمع الاهلى أمام الترسانة يوم 30 سبتمبر والزمالك أمام سموحه يوم 5 أكتوبر المقبل وأيضا مباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وصرح حسام الزناتى، مدير مسابقات الجبلاية، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها فى توقيت واحد، و أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه فى كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.