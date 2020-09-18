شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق يرد على عدم رئاسة إحدى اللجان: مشغول مع الخطيب بملفات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برر العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، عدم توّليه رئاسة إحدى اللجان التى قرر مجلس الأهلى تشكيلها مؤخراً لإدارة عدة ملفات مهمة فى النادى بأنه يقوم حالياً مع محمود الخطيب بالتجهيز ودراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وجاء رد العامرى فاروق بعدما أعلن مجلس الأهلى فى اجتماعه أمس الأول، الأربعاء، تشكيل عدة لجان يترأسها أعضاء فى المجلس لإدارة قضايا مهمة خاصة بالقلعة الحمراء، ولكن لم يتم الإعلان عن تولّى العامرى فاروق رئاسة أى منها، الأمر الذى أثار التساؤلات.

ورد نائب رئيس الأهلى على أحد مُتابعيه عبر صفحته على "فيس بوك" بأن عدم وجوده فى رئاسة إحدى اللجان يعود للترتيب لبعض الملفات المهمة مع رئيس الأهلى، ووجه أحد متابعى العامرى سؤالاً له قال فيه: "هو ليه حضرتك مش بتترأس أى لجنة.. هل النائب فى اللائحة لا يترأس أى لجان: ليرد العامرى فاروق: علشان الكابتن محمود وأنا بندرس ملفات أخرى سيُعلن عنها فى القريب".

وأثار عدم تواجد العامرى فاروق فى هذه اللجان تساؤلات كثيرة فى الشارع الأهلاوى، لاسيما أنه من المنطقى أن يترأس نائب رئيس النادى إحدى هذه اللجان باعتبارها تتعلق بملفات حيوية ومهمة فى القلعة الحمراء مثل لجنة تأسيس شركة كرة القدم أو شركة استاد الأهلى «شركة مساهمة مصرية»، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي.

وتساءل البعض عن علاقة العامرى فاروق بمحمود الخطيب وهل هى متوترة وما مدى تأثيرها فى عدم تواجد الأول فى رئاسة إحدى اللجان قبل أن يحسم نائب رئيس الأهلى هذا الجدل عبر صفحته، ويؤكد أنه يُجهز لملفات أخرى هامة بالتنسيق مع رئيس الأهلي.

وكان مجلس الأهلى قد ناقش فى اجتماعه أول أمس رؤية رئيس النادي، نحو مستقبل «الأهلى 2050»، لمواكبة التغيرات السريعة فى صناعة الرياضة على المستويين المحلى والدولي، فى المجالات: «الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية»، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم فى استمرار حملة التطوير والبناء التى يشهدها النادى وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

وطلب رئيس النادى من أعضاء المجلس المزيد من دراسة الرؤية التى تقدم بها، والأخذ فى الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة ووضع النادى فى المكانة التى يستحقها دومًا، وفى ضوء ذلك قرر المجلس دراسة الرؤية بالكامل والعمل على تنفيذها على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى ما يلي:

1_تأسيس شركة الأهلى لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة فى مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها

2- تأسيس شركة استاد النادى الأهلى «شركة مساهمة مصرية»، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضى والاستثمار والتطوير العقارى والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضى المملوكة للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلى للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير.

وقرر المجلس تشكيل:

– لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى لكرة القدم.

– لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحى ومحمد سراج، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادى الأهلي.

– لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوى وعضوية رانيا علوانى ومهند مجدى وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى للسياحة.

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