لأول مرة في مصر .. هل يعتمد رضا عبد العال على طريقة (2-1-7) في ظهوره الأول بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

"سألعب بطريقة هجومية لا يلعبها فريق في الدوري الممتاز، وهوريك إن كل المدربين هجاصين" بهذه الكلمات علق رضا عبد العال المدير الفني الجديد لطنطا على الطريقة التي سيتبعها في تجربته الأولي بالتدريب في الدوري الممتاز والتي تبداً غداً السبت.

وأعلن طنطا الثلاثاء الماضي تعيين رضا عبدالعال مديراً فنياً جديداً خلفاً لأيمن المزين لقيادة الفريق المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى والذي يخوض أول مبارياته أمام نادي مصر غداً السبت في الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

ديفندر والباقي طايرين

أطلق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق هذه التصريح العفوي الشهير حول فلسفته فى الهجوم الكاسح، المدرب يرى أن الهجوم لابد أن يتم بـ 7 لعبين مع وجود لاعب في مركز الوسط المدافع ومدافعين وهو ما يجعل الرسم التكتيكي لما يعتنقه المدرب المثير للجدل أقرب إلي 2-1-7 .

بناء الهجمات من الخلف

يرى رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق في المدرب الأسباني بيب جوارديولاً مثلاً أعلي في التدريب أو زميل في نفس المدرسة التدريبية التي أسسها الهولندي الشهير يوهان كرويف على حد قوله.

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رضا عبد العال الذي لُقب بـ جوارديولا الغلابة" كشف في تصريح سابق إنه سبق المدرب الإسباني في تنفذ أسلوب بناء الهجمة من الخلف وقام به في الدرجة الثانية والثالثة وتحديداً مع فريق بهتيم وهو يؤمن أن هذا الأسلوب يضيف لسمة جمالية على أداء الفرق وهو ما دفعه لدعم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة وصاحب نفس الفكر.

3-3-3-1

طريقة 2-1-7 لن تكون الطريقة الوحيدة التي سيستخدمها المدرب بحسب التوقعات بل طريقة أخرى كشف عنها في تصريح سابق وهي 3-3-3-1 .

وقال عبد العال في تصريحات قبل 48 ساعة من مواجهة نادي مصر " سأستخدم طريقيتن مع طنطا خلال المباريات المتبقية ".

وكشف عبد العال سابقاً أنه يفضل اللعب بطريقة 3-3-3-1 وهو ما أثار أعتراض وسخرية طارق يحيى المدير الفني المؤقت الحالي للزمالك بالإضافة إلي موجة سخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ورد عبد العال على الانتقادات مشدداً على أن هذه الطريقة سبق ولعب به الأسباني جوارديولا أثناء توليه الإدارة الفنية لفريق باين ميونيخ الأسباني.