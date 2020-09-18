موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة بالدوري الألماني

ينطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الألماني، في موسمه الجديد 2020-2021، بمباراة لحامل اللقب بايرن ميونخ أمام نظيره شالكه، مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الافتتاحية من البوندزليجا.
توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، ليحتفظ به للمرةالثامنة على التوالي، في رقم قياسي للعملاق البافاري والذي وصل للقب رقم ثلاثين في تاريخه، في موسم أستثنائي مع مدربه هانز فليك، بعدما توج بكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا "شامبيونزليج".
يطمح بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة رائعة في مستهل حملة دفاعه عن لقبه المحلي، أمام شالكة، وقد يشارك نجم البايرن ليروي ساني الوافد الجديد للفريق البافاري، أمام شالكة فريقه السابق.
موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة
تنطلق المباراة بين بايرن ميونخ وشالكة، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.
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