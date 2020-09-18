اليوم.. افتتاح البوندزليجا بمواجهة بايرن ميونخ وشالكة

ينطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الألماني، في موسمه الجديد 2020-2021، بمباراة لحامل اللقب بايرن ميونخ أمام نظيره شالكة، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الافتتاحية من البوندزليجا.

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي؛ ليحتفظ به للمرة الثامنة على التوالي، في رقم قياسي للعملاق البافاري والذي وصل لـلقب رقم ثلاثين في تاريخه، في موسم استثنائي

مع مدربه هانز فليك، بعدما توج بكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا "شامبيونزليج".

يطمح بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة رائعة في مستهل حملة دفاعه عن لقبه المحلي، أمام شالكة، وقد يشارك نجم البايرن ليروي ساني الوافد الجديد للفريق البافاري، أمام شالكة فريقه السابق.