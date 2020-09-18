فيرنانديز يحصد جائزة لاعب الموسم مع مانشستر يونايتد

حصد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2019/2020. وأعلن مانشستر يونايتد عن حصول لاعبه فيرنانديز علي جائزة لاعب الموسم، والتي يطلق عليها جائزة سير مات بازبي، ذلك بعد ظهور نتيجة تصويت أطلقه النادى عبر موقعه الرسمى والتي جاءت كالتالى:- عبر موقعه الرسمى والتي جاءت كالتالى:- برونو فيرنانديز في المركز الأول بنتيجة 35.5% وفي المركز الثانى انتونى مارسيال 34% أما في المركز الثالث جاء ماركوس راشفورد بنسبة 10.4% Advertisements وفي المركز الرابع ميسون جرينوود بنسبة 8.3% بنسبة 8.3% وجاء وان بياكا في المركز الخامس بنسبة تصويت 3.8% وفي المركز السادس والأخير جاء هارى ماجوير بنسبة 2.4% ومن المقرر أن يخوض اليونايتد أولي مبارايات في الموسم الجديد بالدورى الإنجليزى ، أمام كريستال بالاس غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج، وذلك في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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