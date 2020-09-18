ليفربول يستهدف ضم ديمبلي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفكير إدارة نادي ليفربول بضم، نجم برشلونة، عمثان ديمبلي، من أجل تعزيز صفوف الريدز هجوميًا.

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن يورجن كلوب المدير الفني

لفريق ليفربول، يرغب بضم ديمبلي من أجل مساعدة الثلاثي الهجومي، صلاح، وماني وفيرمينو.

وأضافت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول قام بالتواصل مع برشلونة،

للاستفسار حول إمكانية ضم ديمبلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وواصلت الصحيفة، أن ليفربول لم يتلقى ردًا من برشلونة حول الموافقة على رحيل ديمبلي، لكن قد يوافق النادي على انتقاله للريدز، حيث أن العرض على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.