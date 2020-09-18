الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد خلال ساعات

تكثف اللجنة الثلاثية، التى شكلها مجلس إدارة نادى الزمالك، وتضم إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، عضوى المجلس، وأمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، جهودها للتعاقد مع المدرب الأجنبى الجديد الذى سيقود الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى انتقل لتدريب نادى التعاون السعودى.

استعرضت اللجنة السيرة الذاتية لعدد كبير من المدربين الأجانب لاختيار الأنسب من بينهما، وهناك استقرار على أن يكون المدرب القادم للزمالك من المدربين الذين سبق لهم العمل بالقلعة البيضاء حتى لا يستغرق وقتًا طويلًا فى التعرف على لاعبى الفريق وأجواء العمل داخل الزمالك فى ظل اقتراب خوض أبناء ميت عقبة

مباراتى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما يومى 18 و24 أكتوبر المقبل.من المنتظر أن يعلن الزمالك اسم المدرب الجديد خلال الساعات الآتية؛ إذ يفاضل مسئولو القلعة البيضاء بين المدرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا ومواطنه جيمى باتشيكو، ومن المتوقع أن يحضر المدرب أربعة مساعدين أجانب معه.وسيقود الجهاز الفنى المؤقت المكون من طارق يحيى ومساعديه مدحت عبدالهادى وأيمن عبدالعزيز وعمرو عبدالسلام الزمالك فى مباراته أمام طنطا يوم الثلاثاء، المقبل فى الجولة الـ29 للدورى الممتاز، وفى حالة إتمام التعاقد مع المدرب الأجنبى الجديد قبل موعد تلك المباراة سيشاهدها من المدرجات، على أن يبدأ مهمته رسميًّا مع الفريق الأبيض من مباراة الجونة يوم 27 سبتمبر.وهاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، محمد القاسم، رئيس نادى التعاون السعودى، بعد تغريدته التى تحدث فيها عن أن ما يريده نادى التعاون يتم، فى إشارة إلى نجاح التعاقد مع باتريس كارتيرون.وقال «مرتضى» إن ما فعله نادى التعاون ورئيسه هو «قرصنة»، وأنه استغل ضعف «كارتيرون» أمام الأموال، وتعاقد معه، على رغم أنه يعلم أنه يقود فريقًا مقبلًا على مباريات فى غاية الأهمية فى دورى أبطال أفريقيا.كما هاجم «كارتيرون» ووصفه بأنه مدرب «خائن»، لأنه ترك فريقه فى ظروف صعبة ووضع الجميع فى ورطة كبيرة.. ولكنه يعول على لاعبى الفريق الذين وصفهم بأنهم «رجالة» وعلى قدر المسئولية، وسيعبرون هذا «المطب» بسلام.