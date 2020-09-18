الشباب والرياضة: اللجنة العليا للإنتخابات تعلن النتيجة النهائية لبرلمان طلائع مصر

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان طلائع مصر بوزارة الشباب والرياضة، أمس الخميس، عن فوز المرشحة فاطمة حسين الشافعي، بمنصب رئيس برلمان طلائع الجمهورية، عقب حصولها علي ١٠٤ صوتا من إجمالي أصوات ٢٣٠ صوتا، مقابل ٩٥ صوتا لأقرب منافسيها محمد عبدالفتاح هدية.

كما أعلنت اللجنه عن فوز المرشح علي سعد عطية بمنصب وكيل برلمان طلائع الجمهورية،عقب حصوله علي ٩٧ صوتا ،مقابل ٩٥ صوتا لأقرب منافسيه مصطفي سعيد زكي،فيما فازت المرشحة روان السيد ابراهيم بمنصب وكيلة برلمان طلائع الجمهورية بالتذكية الإلكترونية بعد التساوي مع المرشحة سلمي أحمد عبدالرازق أقرب منافسيها بالحصول علي ٩٤ صوتا لكل منهما .

في ذات السياق عينت اللجنة الطليع مصطفي علي طاهر ابن مدينة حلايب مقررا عام لبرلمان طلائع مصر .

كما أعلنت اللجنة العليا نتائج المرشحين بالفوز بمقاعد اللجان النوعية بعد جولة الإعادة علي ١٦ مقعد إنتخابي للجان وعددهم ٢٥ لجنة نوعية كالتالي " علي محمد علي جابر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي،أحمد فاروق السباعي رئيس لجنة الشئون الصحية،عبدالرحمن محمد مندور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي،محمد محمود حمدان رئيس

لجنة

الشئون الأقتصاديه ، ولاء بدوي علي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار ،زينب محمود عفيفي رئيس لجنة الإدارة المحلية،رحمة شريف مسعد رئيس لجنة الشباب والرياضة،فريدة أحمد نجم رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوي،أحمد الله محمد نصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،أحمد عادل عباس رئيس لجنة الخطة والموازنة ،محمد مصطفي كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية،سلمي أحمد عبدالجبار رئيس لجنة حقوق الإنسان،سلمي حسن صلاح رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير،محمد عطية البقري رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،عمر عصام طه رئيس لجنة النقل والمواصلات،حنين عرفة أحمد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني،خلود شاذلي حامد رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة ،محمد الحسيني إبراهيم رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف،رحمة خطاب نجد رئيس لجنة الطاقة والبيئة،محمد عبدالله خليل رئيس لجنة الصناعة،زينب محرم شحات رئيس لجنة القوي العاملة ،آية جمال حسين رئيس لجنة شئون الإفريقية،محمود رشاد سالم رئيس لجنة الشئون العربية.

يأتي ذلك عقب إنتهاء العملية الإنتخابية

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لإختيار هيئة مكتب واللجان النوعية لبرلمان الطلائع علي مستوي الجمهورية إلكترونيا ،والذي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ، خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجاري ،بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ،بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية ، أعضاء النموذج الثاني للدولة المصرية والسلطة التنفيذية"مجلس الوزراء ،ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه.

إلحاقا لذلك بدأت فعاليات الإنتخابات بتسجيل أعضاء الجمعية العمومية لبرلمان طلائع مصر ،بلغ عدد الحاضرين للتصويت الإلكتروني ٢٣٠ عضو من إجمالي ٢٩٧ لهم حق الحضور وبذلك يكتمل النصاب بنسبة ٧٧%

وجدير بالذكر يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم وللمرة الأولي في تاريخ برلمان الطلائع، إستعراض لعرض برنامج الحكومة (نموذج محاكاة السلطة التنفيذية) أمام برلمان الطلائع (نموذج محاكاة السلطة التشريعية) في جلسة واحدة .

حيث من المقرر عقد ثلاث جلسات اليوم لنموذج المحاكاة لبرلمان طلائع الجمهورية الجلسة الأولي بروتوكولية حيث يلقي وزير الشباب والرياضة كلمة أمام برلمان الطلائع.

الحاقا لذلك تعقد الجلسة الثانية لإستعراض برنامج الحكومة الذي تلقيه رئيسة مجلس الوزراء رحمة عبدالحليم الحنفي أمام البرلمان ويشكل المجلس لجنة برئاسة الوكيل الأول علي سعد عطية لإعداد تقرير المجلس للرد علي بيان الحكومة .

تعقد الجلسة الثالثة لإستعراض تقرير المجلس بشأن الرد علي بيان الحكومة ثم التصويت علي برنامج الحكومة.