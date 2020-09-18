تقيم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حفل ختام مبادرة "تحدي الشباب 2020"، والتي تم اطلاقها شهر يناير الماضي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بلان الدولية، ويتم تكريم الفرق الخامسة الفائزة في التصفيات قبل النهائية من المبادرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
لدي الشباب وتدريبهم علي المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات في مجال ريادة الاعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب علي مستوي كافة المحافظات لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر وتوفير كافة السبل المستدامة لهم من اجل تنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الاعمل
تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الففعالة والبرامج التى تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية.
وأضاف أشرف صبحي، أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف إلي تدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية
يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في عشرة محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشواري وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة الي تنفيذ 11معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة علي المستوي العالمي في المسابقة العالمية "تحدى الشباب" فى إطار مبادرة جيل منطلق العالميةوستحصل هذه الفرق علي تمويل إضافي لحاضنة ريادة الاعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة تقيم حفل ختام "تحدي الشباب 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.