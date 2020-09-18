المصري يستعد لمواجهة سموحة.. وماهر يطالب لاعبيه بمزيد من الجهد

واصل فريق الكرة بالنادى المصرى استعداداته لمواجهة سموحة فى المباراة التى تقام مساء الإثنين على ستاد برج العرب، وفى لقائه مع لاعبيه حرص على ماهر المدير الفنى للفريق على مطالبتهم بنسيان المباراة السابقة والتركيز فى القادم، حيث تتوالى المباريات الصعبة للفريق وطالبهم بالتركيز والتحدى لتحقيق أفضل النتائج فى ظل منافسات شرسة للابتعاد عن الهبوط وأيضا احتلال مركز متقدم فى جدول المسابقة.

بدأ "ماهر" فى معالجة الأخطاء التى ظهرت واضحة فى خط الدفاع وعدم التمركز الصحيح وفقدان التركيز لدى بعض اللاعبين، وأكد لهم

أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل للعبور للمنطقة الدافئة فى جدول المسابقة.

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على جانب آخر أرسل مجلس إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه بعدم إسناد أي مباراة مقبلة للحكم جهاد جريشة، احتجاجًا على قراره في مباراة طلائع الجيش بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمهاجم الفريق النيجيري أوستين أموتو، وعدم الاستعانة لحكم الفار، واحتساب الكرة تسللًا على مهاجم المصري، الأمر الذي تسبب

في ضياع نقطتين ثمينتين في وقت حرج، الأمر الذي أدى إلى إثارة الغضب لدى جماهير النادي المصري، وتابع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية حالة الغضب الكبير لدى الجماهير نتيجة للأخطاء التحكيمية المتتالية التي يتعرض لها الفريق الأول في مبارياته الأخيرة.

ويؤكد مجلس إدارة المصري، أن المرحلة الحالية من عمر الدوري العام لا تحتمل التعرض لأية أخطاء تحكيمية، خصوصًا في ظل منظومة "الفار" التي كان الجميع يُمني النفس أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة، إلا أنها وبمرور الوقت تحولت لتحقيق العدالة لفرق بعينها من دون غيرها، وسيظل المجلس في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن الحفاظ على حقوق النادي المصري.