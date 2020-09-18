اتحاد الكرة يجهز سيناريوهات إقامة ممر شرفي للأهلي بعد فوزه بالدوري

يجهز مسؤولو اتحاد الكرة أكثر من سيناريو لإقامة ممر شرفي لفريق الأهلي بعدما اقترب من حسم فوزه بدرع الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تتجه لإقامة ممر شرفي للأهلي من جانب المنافسين عن طريق مطالبة مراقب المباراة لهم بذلك، موضحا أن السيناريو الأول يتمثل في إقامة ممر شرفي في المباريات المتبقية الأهلي بعد حسمه الدوري بشكل رسمي، أما الثاني فيتمثل في إقامة ممر شرفي في المباراة الأخيرة فقط للفريق الأحمر بالبطولة المحلية.

ويحتاج الأهلي نقطتين فقط من المباريات الست المتبقية له بالدوري حتى يحسم فوزه رسميا باللقب رقم ٤٢. شرفي للأهلي من جانب المنافسين عن طريق مطالبة مراقب المباراة لهم بذلك، موضحا أن السيناريو الأول يتمثل في إقامة ممر شرفي في المباريات المتبقية الأهلي بعد حسمه الدوري بشكل رسمي، أما الثاني فيتمثل في إقامة ممر شرفي في المباراة الأخيرة فقط للفريق الأحمر بالبطولة المحلية.ويحتاج الأهلي نقطتين فقط من المباريات الست المتبقية له بالدوري حتى يحسم فوزه رسميا باللقب رقم ٤٢.

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