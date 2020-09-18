العشرى يسعى لإعادة الانتصارات لحرس الحدود أمام إنبى

يعود طارق العشرى لقيادة حرس الحدود بعد رحيله عن المصرى، ويحتل الحرس المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة وفى موقف حرج من أجل تجاوز منطقة الهبوط. الهبوط. ويحتل إنبى المركز الثامن برصيد 35 نقطة بقيادة مديره الفنى حلمى طولان، ويسعى لمواصلة صحوته بعد فوزه الأخير على وادى دجلة. الأخير على وادى دجلة. ومن المقرر أن يلتقى حرس الحدود نظيره أنبني مساء اليوم الجمعة ، علي ستاد المكس ، في تمام السادية مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى المصرى.

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