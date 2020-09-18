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كيف تتابع الدوري الألماني بعد فشل بي ان سبورتس في الاحتفاظ به؟

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محمود ماهر 0 تبليغ

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اكتفت قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل الدوري الألماني لـ 6 سنوات فقط، وقررت الاستغناء عن احتكار بث مبارياته في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسم 2021/2020، رغم الشعبية الإضافية التي اكتسبها بايرن ميونخ بعد فوزه الكاسح على 8/2 وتتويجه بلقب على حساب بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

وانفرد موقع الخليج 365 بخبر رحيل الدوري الألماني عن بي إن سبورتس أثناء الجولات الأخيرة من الموسم الماضي 2020/2019 (التفاصيل من هنا).

كما أشار الخليج 365 في أكثر من تقرير، إلى انتهاء احتكار بي إن سبورتس لحق توزيع مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى حول العالم، والاكتفاء بنقل المسابقة فقط خلال السنوات القليلة القادمة.

ودخلت القناة في مفاوضات مبدئية على الفوز بحقوق بث الدوري الألماني، إلا أن شروط رابطة الأندية في البيع لم تتماشَ مع أهداف القناة السعودية، حيث اُشترط عليها التشفير وهو ما يتنافى مع سياستها.

كيف تتابع الدوري الألماني؟

كيف تتابع الدوري الألماني بعد فشل بي ان سبورتس في الاحتفاظ به؟ توجد أكثر من طريقة تمكن المشاهد العربي من مُتابعة مباريات البوندسليجا، خاصةً مباريات الأندية الكبرى أمثال بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وشالكه وباير ليفركوزن، وإحدى تلك الطرق البحث عن تردد قناة ليبيا الرياضية التي تنقل المباريات التي لا تتحصل بي إن على حقوقها الرسمية منذ العام الماضي، وفعلت ذلك في مباريات كأس إيطاليا، وبعض مباريات .

أما بالنسبة لتردد قناة ليبيا الرياضية على القمر المصري (نايل سات) فهو: 11766 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ويوجد تردد آخر على 11765 بمعامل تصحيح 5/6 ومعامل ترميز 27500.

كما تتواجد قناة ليبيا الرياضية على القمر الصناعي (عرب سات) بتردد 11721 عمودي، بمعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 34.

ترددات قنوات تنقل الدوري الألماني

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توجد قنوات أخرى إذا لم تقم قناة ليبيا الرياضية بنقل مباريات الدوري الألماني، مثل قناة سبورت المجر 1 وقناة سيتانتا سبورت 2، وقناة ZDF الألمانية، وقناة BT Sport 1، وقناة سكاي سبورت فوتبول، والتالي ترددات تلك القنوات وقنوات أخرى.

قناة Sport 1 Hungary (المجر) على القمر Thor 2/3

تردد: 12034 – الاستقطاب عمودي الترميز 30000 – التصحيح 3/4 – التشفير إرديتو 2

قناة Euro Sport 2 Deutschland (ألمانيا) على القمر Astra 1B-1H+2C

تردد: 11876 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4 التشفير فيديو جارد

قناة IDMAN Azerabycan (أذربيجان) على القمر EutelSat W3

تردد: 7 شرقًا التردد 11513 الاستقطاب أفقي الترميز 29900 التصحيح 5/6 التشفير إرديتو 2، مكسورة بـ BISS.

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التردد على قمر Europe Star1 : 45 شرقًا تردد 11175 الاستقطاب أفقي التركيز 27500 التصحيح 5/6 التشفير Biss.

قناة بي إن سبورتس (فرنسا) على القمر Astra 1B-1H+2C

التردد 19.2 شرقًا تردد 12168 للاستقطاب عمودي الترميز 29700 التصحيح DVB-S2 8PSK 5/6 التشفير ناجر أفيشن.

قناة ZDF (ألمانيا) على القمر Astra 1B-1H+2C

التردد 19.2 شرقًا التردد 11362 للاستقطاب أفقي الترميز 22000 التصحيح 3/4 التشفير مفتوح

قناة BT Sport1 (إنجلترا) على القمر Astra 2A/2B/2D

التردد 28.2 شرقًا التردد 12515 الاستقطاب أفقي الترميز 22000 التصحيح 3/4 التشفير فيديو جارد.

قناة Cosmote Sport 3 (اليونان) على القمر EutelSat W1

التردد 10 شرقًا التردد 12399 – الاستقطاب أفقي الترميز 27500 – التصحيح 2/3 – التشفير فيديو جارد

قناة Eleven Sports 1 (بولندا) على القمر Hot Bird 1-6

التردد 13 شرقًا التردد 11488 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4 التشفير كوناكس.

قناة Sky Sports Football (إنجلترا) على القمر Hot bird 8 (13B)

التردد 13 شرقًا التردد 12360 – الاستقطاب أفقي الترميز 29900 – التصحيح DVB-S2 8PSK 3/4 – التشفير فيديو جارد.

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