رياضة | الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات فيريرا وباتشيكو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات فيريرا وباتشيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حقيقة وجود الثنائي فيريرا وباتشكيو، على طاولة القلعة البيضاء لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد أحمد مرتضى أن الثنائي بالفعل ضمن حسابات إدارة القلعة البيضاء في ملف اختيار المدرب الجديد.

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وأشار أحمد مرتضى، إلى أن نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق وادى دجلة، مؤكدا أنه خارج حسابات الأبيض.

وكشف أن مجلس إدارة الزمالك يضع أيضًا ضمن حساباته إمكاينة التعاقد مع مدرب لم يعمل في مصر من قبل، مشيرا إلى أن النادي يفاضل بين 4 أو 5 سير ذاتية في الوقت الحالي من أجل اختيار المدرب الجديد للزمالك، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن الاسم الجديد خلال أسبوع.

وواصل، "الفرنسي باتريس كارتيرون رحل فى توقيت غريب، وقرر تأمين مستقبله بعد أن وصل له عرض بقيمة 8 أضعاف ما يحصل عليه فى الزمالك، ونحن نحتاج إلى مدرب يكون واقعى ويدرك صعوبة التوقيت قبل مواجهة الرجاء المغربى في أكتوبر المقبل".